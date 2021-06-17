В передаче на Žinių radijаs "Вопрос дня" говорили о вакцинации детей от COVID-19. По словам профессора Детской клиники ВУ Витаутаса Усониса, возрастной рубеж 12 лет - больше технический шаг. До этого рекомендовали прививать детей с 16 лет.
Новейшие исследования показали, что вакцину можно использовать и в младшей группе. Возможно, что исследования дадут необходимый материал и по вакцинации даже младенцев.
"Уже сейчас исследуют вакцинацию детей с 6 месяцев. Иными словами, в ближайшее время эта вакцина будет использоваться для вакцинации всех возрастных групп", – заметил Усонис.
Что касается вакцинации детей, часто противники говорят, что лучше, чтобы ребенок переболел. Профессор заметил, что так говорили всегда, например, и о вакцинации от краснухи.
"То же самое говорили и о ветряной оспе. Сейчас то же самое говорят о коронавирусе. Я как врач всегда говорю: если можно защитить ребенка от болезни, зачем давать ему болеть?", – сказал профессор.
Он подчеркнул: дети болеют коронавирусом, но не так, как взрослые. Нередко после болезни остаются остаточные явления: чрезмерная переутомление, головные боли, бессонница, трудности в учебе. Риск существует. Собеседник вопрошает: "Если можно этого избежать, почему так не поступить?"
Он назвал три причины необходимой вакцинации детей от COVID-19:
1. дети болеют и прививка их может защитить.
2. дети должны безопасно вернуться в школу.
3. дети - часть общества, если нужно создать иммунитет в обществе, в этом должны участвовать все группы.
"На вакцину дети реагируют лучше, чем взрослые, они получают почти 100% защиту. Если можно защитить, почему бы не сделать это? (...) Риск, которую вызывает натуральная инфекция, намного выше", – сказал Усонис.
Профессор заметил, что сейчас есть большой опыт в деле вакцинации взрослых, известны побочные эффекты. Такие же побочные действия есть и седи детей. Исследования показали, что дети вакцинацию переносят легче, чем взрослые.
Усонис напомнил и существование рекомендаций, кому не стоит прививаться. Это люди с аллергией на компоненты вакцины, люди с иммунными заболеваниями.
Профессор напомнил, что не все дети легко переносят коронавирус. Бывают и тяжелые случаи.
"И в Вильнюсе и в Каунасе бывают дети в реанимации с коронавирусом. Это бывает реже, но все же встречается. Страдает и ребенок, и его семья", – сказал профессор.
Надо помнить, что в Литве насильно никого не прививают. Это выбор самих людей.
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