Вакцина от гриппа скоро прибудет в Литву: в этом году бесплатно будут прививать еще одну группу населения

На дворе еще стоит летняя погода, однако это не мешает распространению ОРВИ и COVID-19. Специалисты напоминают, что сезон гриппа и коронавируса фиксируется с октября по май, они напоминают, что самый надежный способ защиты от этих заболеваний и от тяжелой их формы – прививки. В этом году бесплатно от гриппа будут прививать еще одну группу населения.