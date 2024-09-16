Вакцина от гриппа скоро прибудет в Литву: в этом году бесплатно будут прививать еще одну группу населения

От гриппа также наилучшим образом защищает вакцинация. Прививки помогают избежать тяжелой формы болезни и осложнений. Каждый сезон от гриппа жителей прививают обновленной вакциной.
Прививаться от гриппа рекомендуется до начала сезона, т.е. в сентябре-октябре, однако делать это можно на протяжении всего сезона. Достаточное количество антител в организме образуется в течение двух недель.
Государственная больничная касса в этом году информирует о новшестве. Представитель ГБК Агне Грушяцкене сказала Delfi, что от гриппа в этом году бесплатно будут прививать и детей 2–7 лет (включительно).
Вакцина четырехвалентная – защищает от 4 разновидностей гриппа.
По словам Грушяцкене, бесплатно от гриппа прививают людей из группы риска:
лица 65 лет и старше,
беременных женщин,
жителей домов социальной опеки и отделений паллиативного ухода,
людей с хроническими заболеваниями,
работников учреждений здравоохранения.
В Литве и во всем ЕС в этом сезоне фиксируется рост числа случаев COVID-19. Специалисты напоминают, что те, кто прививался год назад, должны ревакцинироваться. В этом году заказано больше 136 000 вакцин от коронавируса.
В этом году это вакцина – Comirnaty JN.1 (Pfizer), рекомендованная Европейским агентством лекарственных препаратов. Пока Литва получила лишь треть заказанных вакцин. Вакцинация начата с 26 августа.
„Оставшаяся часть вакцин придет в Литву в октябре“, – указал Минздрав.
Список учреждений, которые заказали вакцину, можно найти на сайте Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ). Все желающие могут регистрироваться на вакцинацию, позвонив в эти учреждения, или через систему https://www.esveikata.lt/apie-ipr.
Напомним,что все застрахованные жители от COVID-19 будут привиты бесплатно. Привиться можно в любом учреждении, необязательно в своей поликлинике.
В Литве также прививают и от пневмококковой инфекции.
Грушяцкене сказала, что бесплатно от этого заболевания прививают:
младенцев и детей до 2 лет,
детей до двух лет и взрослых, которые больны хроническими заболеваниями,
всех жителей старше 75 лет.
Детям делают три прививки (в два месяца, в 4 месяца и в 12-15 месяцев).
Жителей из группы риска прививают один раз.