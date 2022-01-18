Вакцина Novavax от коронавируса поступит в страны ЕС во второй половине февраля

"Ее Литва приобрела с другими членами ЕС, ее производят, только что поступила в Европу, в данный момент проводятся оценка качества и тестирование. Планируется, что все государства-члены получат ее приблизительно в середине февраля – предварительно 19 февраля", – сказал он на пресс-конференции во вторник.
Литва заказала 633 тыс. доз этой вакцины.
"Это действительно долгожданный продукт, ожидаемая в Литве вакцина – белковая вакцина, традиционная, конечно, проведены испытания на производственной платформе, не будем скрывать, что есть люди, которые ждут именно эту прививку, чтобы вакцинироваться", – сказал Андрулёнис.
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