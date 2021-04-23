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В новой серии передач "Вакцина на карте" рассказываем о том, как вакцинация проходит в странах, которые не являются членами Европейского Союза, но могут рассчитывать на его помощь. Откуда берут вакцины Грузия, Молдова, Украина, Армения, Беларусь и другие страны. Насколько ЕС, внутри которого есть и свои проблемы с вакцинами, понимает важность этого вопроса, пользуется ли ситуацией Кремль со "Спутником"?

В первом выпуске - о ситуации в ЕС, Грузии и Украине говорим с политологом, ассоциированным экспертом Центра исследования Восточной Европы Федором Крашенинниковым, Олегом Фея, кандидатом физико-математических наук, научным обозревателем издания Український тижень, и Николаем Лившецем, блоггером, автором самого большого телеграм-канала о Грузии на русском языке.

Начало трансляции в 12.30
Ведущий - Евгений Титов

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