В первом выпуске - о ситуации в ЕС, Грузии и Украине говорим с политологом, ассоциированным экспертом Центра исследования Восточной Европы Федором Крашенинниковым, Олегом Фея, кандидатом физико-математических наук, научным обозревателем издания Український тижень, и Николаем Лившецем, блоггером, автором самого большого телеграм-канала о Грузии на русском языке.

Начало трансляции в 12.30

Ведущий - Евгений Титов