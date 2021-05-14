С его академическим директором, экономистом Катериной Борнуковой обсуждаем результаты опроса и ситуацию с вакцинацией в Беларуси.
"Вакцина на карте" - серия передач о том, как с пандемией справляются в разных странах мира, как проходит процесс вакцинации, к каким вакцинам отдают предпочтение, какие условия карантина действуют и как их соблюдают. Откуда берут вакцины Грузия, Молдова, Украина, Армения, Беларусь и другие страны.
Ведущий выпуска Олег Ерофеев.
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