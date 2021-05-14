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По темпам вакцинации населения Беларусь занимает место где-то ближе в концу общемирового списка стран. При том, что реальное число заболевших превышает 1 миллион человек, коронавирус перестает занимать мысли белорусов, свидетельствуют данные опроса о восприятии ситуации с коронавирусом, проведенного Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром BEROC.

С его академическим директором, экономистом Катериной Борнуковой обсуждаем результаты опроса и ситуацию с вакцинацией в Беларуси.

"Вакцина на карте" - серия передач о том, как с пандемией справляются в разных странах мира, как проходит процесс вакцинации, к каким вакцинам отдают предпочтение, какие условия карантина действуют и как их соблюдают. Откуда берут вакцины Грузия, Молдова, Украина, Армения, Беларусь и другие страны.

Ведущий выпуска Олег Ерофеев.

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