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На связи со студией Delfi в Вильнюсе известный в Азербайджане журналист, один из самых популярных блогеров этой страны, медиа-директор Global Media Group Гамид Гамидов.

"Вакцина на карте" - серия передач о том, как с пандемией справляются в разных странах мира, как проходит процесс вакцинации, к каким вакцинам отдают предпочтение, какие условия карантина действуют и как их соблюдают. Откуда берут вакцины Грузия, Молдова, Украина, Армения, Беларусь и другие страны.

Ведущий выпуска Олег Ерофеев.

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