Вакансия мечты в Литве: надо спать на рабочем месте за 1000 евро в день

Зарплата – 1000 евро „за день сна“. В анкете просят указать пол, возраст и любимую социальную сеть. Представитель компании указал, что нет ограничений по возрасту и внешним данным.

„Если вам нравятся социальные сети, если вам хочется поспать „еще 5 минут“, эта вакансия для вас“, – сказано в объявлении.

Компания Dormeo Home на сайте CVbankas.lt в конце августа разместила объявление о поиске человека, который „сумеет быстро заснуть и как можно дольше не просыпаться“, также хочется, чтобы у него было много подписчиков, например, Facebook, Instagram и TikTok.

„На первый взгляд объявление показалось смешным и фейковым, но я заметила, что объявление есть на портале CV bankаs, у меня возник вопрос, это реально?“, – интересовалась девушка.

„Важно, чтобы кандидат был красноречивым и смелым, чтобы не боялся камер, ведь его будут снимать“, – сказано в комментарии Delfi.

На вопрос, должен ли человек рассказывать о своем опыте в социальной сети, представители компании ответили „нет“.

„Это не договор о рекламе, за 8 ч. у „спящего“ будет немало возможностей испытать нашу продукцию в магазине, но рекламировать ее в соцсети необязательно.

К сожалению, спать придется только один день - 26 августа. Далее останутся лишь воспоминания об этом мероприятии, которыми можно поделиться в социальной сети“, – указали представители компании.