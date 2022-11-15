В "Зверинец" в вольер медведя Тимофея привезли двух медведиц

Медведиц конфисковали у нарушителя закона. Владелец частного зоопарка не смог предъявить документы на приобретение медведей.

Планируется, что медведицы не останутся здесь навсегда. 10-летние медведицы сейчас находятся в отличных условиях.

"В огромном вольере есть бассейн, песок, домик. Вольер устроен так, что посетители видят медведиц только с одной стороны. В вольере есть дополнительный забор, поэтому посетители не могут подойти к решетке, это уменьшает стресс, наносимый животным", – сказал представитель лесничества Ромуальдас Зебчукас.

Год назад "в страну вечной охоты" ушел любимец посетителей "Зверинца" медведь Тимофей (предполагают, что в пересчете на человеческий возраст ему было 100 лет).

На воле медведи живут около 30 (в среднем 25 лет), а в неволе – до 47 лет.

Посетители могут увидеть медведиц во время работы "Зверинца":

III-VII 10:00- 17:00 ч.

"Зверинец" был открыт в 1996 году. Здесь на площади 70 га можно увидеть обитателей литовских лесов. Посещение "Зверинца" бесплатное.