В "Зверинец" в вольер медведя Тимофея привезли двух медведиц

Медведиц конфисковали у нарушителя закона. Владелец частного зоопарка не смог предъявить документы на приобретение медведей.
Планируется, что медведицы не останутся здесь навсегда. 10-летние медведицы сейчас находятся в отличных условиях.
"В огромном вольере есть бассейн, песок, домик. Вольер устроен так, что посетители видят медведиц только с одной стороны. В вольере есть дополнительный забор, поэтому посетители не могут подойти к решетке, это уменьшает стресс, наносимый животным", – сказал представитель лесничества Ромуальдас Зебчукас.
Год назад "в страну вечной охоты" ушел любимец посетителей "Зверинца" медведь Тимофей (предполагают, что в пересчете на человеческий возраст ему было 100 лет).
На воле медведи живут около 30 (в среднем 25 лет), а в неволе – до 47 лет.
Посетители могут увидеть медведиц во время работы "Зверинца":
III-VII 10:00- 17:00 ч.
"Зверинец" был открыт в 1996 году. Здесь на площади 70 га можно увидеть обитателей литовских лесов. Посещение "Зверинца" бесплатное.
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