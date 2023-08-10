В знаменитой Коровьей пещере – неожиданные изменения: вниманию посетителей

"НА ДНЕ КОРОВЬЕЙ ПЕЩЕРЫ ОТКРЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ПЕЩЕРА. Сегодня во время посещения Караимишкского ландшафтного заповедника мы были удивлены появлением новой пещеры на дне Коровьей. Она небольшая – 0,3 м в диаметре и 1 м в глубину, но это неожиданное явление, до сих пор Коровья пещера не проявляла активности. Просим посетителей не спускаться с лестницы на дно Коровьей пещеры – совершенно не известно, что происходит под ногами!" – сказано на странице в фейсбуке.