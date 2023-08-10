10 августа 2023 г. 14:02

В знаменитой Коровьей пещере – неожиданные изменения: вниманию посетителей

 
Иоана Балче
ru.DELFI.lt
Biržų regioninio parko nuotr.
Biržų regioninio parko nuotr.
ФОТО: Facebook
На странице Биржайского регионального парка в фейсбуке сообщается об опасных изменениях.

"НА ДНЕ КОРОВЬЕЙ ПЕЩЕРЫ ОТКРЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ПЕЩЕРА. Сегодня во время посещения Караимишкского ландшафтного заповедника мы были удивлены появлением новой пещеры на дне Коровьей. Она небольшая – 0,3 м в диаметре и 1 м в глубину, но это неожиданное явление, до сих пор Коровья пещера не проявляла активности. Просим посетителей не спускаться с лестницы на дно Коровьей пещеры – совершенно не известно, что происходит под ногами!" – сказано на странице в фейсбуке.

Коровья пещера – карстовая воронка с пещерами, расположенная на севере Литвы, в деревне Караимишкес (Биржайский район). Это самый известный и хорошо изученный геологический памятник в Северной Литве. Она появилась в 1964 г. По рассказам местных жителей, пещера образовалась в результате обрушения земли. В момент обрушения в том месте находилась корова, поэтому пещера была названа Коровьей.

Biržų regioninio parko nuotr.
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