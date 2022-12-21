В знак солидарности с Украиной в разных муниципалитетах Литвы на час отключат праздничное освещение

В акции "Час с Украиной" примут участие Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкской и др. муниципалитеты.

"В знак солидарности с Украиной Вильнюс примет участие в этой акции и на час выключит все рождественские декорации: и огни на главной елке, и освещение улиц и мостов", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, это символическое действие важно и для живущих в Вильнюсе беженцев из Украины – их в столице 30 000.

"Так мы вспомним, что, к сожалению, не все люди сейчас могут пользоваться электричеством, которое есть у нас. Мы должны помнить, что сейчас самое главное, – это финансовая и моральная поддержка Украины", – сказал мэр.

Представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне сказала, что на час выключат огни на рождественской елке, освещение на Ратушной площади, украшения на аллее Лайсвес, на ул. Вильняус.

Принять участие в акции "60 минут темноты" литовские муниципалитеты призвал европарламентарий Андрюс Кубилюс.

Он обратился в Литовскую ассоциацию муниципалитетов с призывом 21 декабря, в 2- часов на час выключить все праздничные огни, а также призвал также поступить и жителей Литвы.

"21 декабря - самый темный день года. Но в Украине тьма настала в середине октября, когда Россия стала атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру. Больше 10 млн. человек зимой будут жить без света, тепла и воды, это при том, что температура на улице опускается до -20", – сказано в обращении.

В это Рождество Украина просит возобновить единство с ней и символически поддержать, чтобы обратить внимание на гуманитарную катастрофу, с которой столкнулась страна.

Такие же обращения были распространены и в других странах мира: Канаде, Новой Зеландии, Франции, Великобритании, Польше, Чехии, Нидерландах, Италии.