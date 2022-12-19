В зимние праздники у работников скорой помощи работы прибавится: советы жителям, чего избегать и как защитить себя

"Для фельдшеров зимние праздники – не самое легкое время. Из-за разных отравлений, обильных возлияний и неосторожного поведения с воспламеняющимися веществами, например, фейерверками, работы бывает очень много. Мы каждый год надеемся, что люди станут сознательнее и ответственнее", – сказал 29-летний специалист Каунасской станции скорой помощи.

Многие соотечественники в праздники забывают о правильном питании и воздержании от чревоугодничества. Малашаускас заметил, что совсем необязательно готовить много блюд, ведь они портятся, а если съесть несвежее, можно отравиться.

"Чаще всего в праздники врачей вызывают из-за пищевого отравления. Люди едят без меры, едят много, иногда несвежую пищу. Был на практике один случай, когда отравилась вся семья", – сказал собеседник.

По его словам, важно помнить, что праздники – не повод для переедания. Это время совместного пребывания с близкими. Ведь необязательно только есть, можно играть в настольные игры, гулять, смотреть фильмы.

"Я рекомендую не есть еду, которая была приготовлена несколько дней назад. Салаты, селедку, другие блюда, которые быстро портятся, надо готовить в небольших количествах. Не надо "смешивать" еду, есть сразу и рыбу, и мясо, и десерты. Не рискуйте, тогда не придется встречать Новый год в больнице", – советует Малашаускас.

Другая причина проблем в праздники – злоупотребление алкоголем. Фельдшер сказал, что в Литве жители редко что-либо празднуют без алкоголя, смешивают разные напитки, после чего вызывают врачей из-за алкогольного отравления.

"Большая часть праздников начинается с невинного употребления какого-то алкогольного напитка. Хорошо, если люди не злоупотребляют выпивкой, не напиваются", – сказал специалист.

По его словам, вызовы к людям с алкогольным отравлениями начинаются ночью. Люди жалуются на тошноту, рвоту, головокружение. Бывает, что звонят близкие человека, которой потерял сознание.

"Помощь требуется разная, иногда даже приходится реанимировать людей. Если отравление сильное, человека увозят в больницу", – сказал Малашаускас.

Именно алкоголь бывает причиной других проблем. По словам Малашаускаса, нередко пьяные дерутся, тогда тоже требуется помощь врачей.

"Мой совет простой – если не можете сказать "стоп", может, лучше не пить совсем. Можно прекрасно веселиться и без алкоголя, практика показывает, что из-за чрезмерного употребления алкоголя бывают одни несчастья", – заметил собеседник.

По его словам, из-за пьянства бывают и другие несчастья: люди падают, получают разные травмы. В больницы попадают и изрядно выпившие гипертоники.

Фельдшер сказал, что сам он в праздники не запускает фейерверки и не рекомендует этого делать окружающим, потому что это игра с огнем.

"Фейерверки обычно запускают нетрезвые люди. Они часто получают ожоги и травмы. Рекомендую всем понять: из-за фейерверков вы можете пострадать сами и можете ранить других людей или животных. Думаю, можно отлично праздновать и без фейерверков", – убежден собеседник.

Он напоминает, что из-за фейерверков можно не только получить травмы и ожоги, но и спровоцировать пожар.

"Иногда фейерверком людям отрывает руки, пальцы. Особенно интенсивная работа у фельдшеров начинается, когда начинают раздаваться звуки фейерверков", – сказала Малашаускас.