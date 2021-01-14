В жутком ДТП в среду погибли пятеро жителей Алитуса, в их числе и несовершеннолетний

В социальной сети Facebook Dzūkų tankai оставила следующую запись.

"Сегодня алитусцы узнали страшную весть – вечером из Вильнюса в Алитус ехал экипаж из 5 человек, произошло ДТП, в котором все они погибли... В числе погибших были и двое членов Dzūkų tankai – 18-летний Рокас и 17-летний Дейвидас.

Dzūkų tankai выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Покойтесь с миром, Рокас и Дейвидас, мы вас никогда не забудем".

В среду, в 16.35 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на дороге Вильнюс-Мариямполе, в Тракайском районе, у деревни Пянкининку произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей и грузовика.

По данным полиции, столкнулись тягач и два легковых автомобиля - Fiat и Citroen Berlingo. На дороге образовался огромный затор. По сведениям пожарных-спасателей, из Fiat Doblo извлекли четыре тела. Пятый человек получил тяжелые травмы, он вскоре также скончался. Все погибшие – пассажиры и водитель автомобиля Fiat.

Недалеко от места трагедии с дороги съехал и перевернулся автомобиль пожарных-спасателей. Пожарные не пострадали. По словам очевидцев, Citroen Berlingo, обгоняя тягач, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Fiat. После этого Fiat еще столкнулся с тягачом. В автомобиле Fiat ехали четверо молодых людей и девушка (2002, 1983, 1991, 1993, 2003 г.р.).