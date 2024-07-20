В Жирмунай пройдут летние кинопоказы

„В субботу в созданном рядом с пляжем кинотеатре, пополняя запасы витамина D, плескаясь в реке между сеансами, напитываясь положительными эмоциями во время просмотра фильмов. О, так – ЛЕТНЕЕ КИНО приехало в Жирмунай. После обеда и вечером возле Нериса можете отдыхать, жевать, делиться своими мыслями (но не слишком громко) с друзьями и смотреть, что происходит на большом экране.
Фильмы, отобранные командой KINO PAVASARIS, пригласят вас совершить путешествие на Северный полюс („Титина на Северном полюсе“) и в Японию („Монстр“), а затем вместе с самыми известными литовскими актерами вернуться домой после награждения („Номинанты“) и... попытаться спасти планету. Правда, за вычетом („Год был трудный“)“, - говорится в приглашении.
С программой можно ознакомиться здесь.