2024.07.20 14:01

В Жирмунай пройдут летние кинопоказы

 
ru.DELFI.lt
Vasaros kinas
Vasaros kinas
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Vasaros kinas возвращается и приглашает на бесплатные кинопоказы под открытым небом в Вильнюсе, сообщает портал madeinvilnius. Сегодня (20 июля) организаторы покажут на пляже Жирмунай сразу четырех полюбившихся зрителям фильма фестиваля Kino pavasaris.

„В субботу в созданном рядом с пляжем кинотеатре, пополняя запасы витамина D, плескаясь в реке между сеансами, напитываясь положительными эмоциями во время просмотра фильмов. О, так – ЛЕТНЕЕ КИНО приехало в Жирмунай. После обеда и вечером возле Нериса можете отдыхать, жевать, делиться своими мыслями (но не слишком громко) с друзьями и смотреть, что происходит на большом экране.

Фильмы, отобранные командой KINO PAVASARIS, пригласят вас совершить путешествие на Северный полюс („Титина на Северном полюсе“) и в Японию („Монстр“), а затем вместе с самыми известными литовскими актерами вернуться домой после награждения („Номинанты“) и... попытаться спасти планету. Правда, за вычетом („Год был трудный“)“, - говорится в приглашении.

С программой можно ознакомиться здесь.

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