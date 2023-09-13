В Жемайтии обнаружен новый съедобный вид грибов

В последние годы боровик золотистый появился и в другом регионе Литвы - в Дзукии. А этой осенью боровик золотистый обнаружили и в Жемайтии. Сейчас этот гриб можно встретить в лесах почти всех стран, расположенных у Балтийского моря.

Этот боровик связан с соснами, поэтому встречается в сосновых борах. От других боровиков, произрастающих в Литве он отличается красно-коричневой шляпкой с завернутыми внутрь краями и желтоватой ножкой. Нижняя часть шляпки - желтоватая, а у зрелых грибов - розовато-зеленая. Гриб съедобный. Его кроме того, можно использовать для покраски тканей и ниток.