В Жемайтии обнаружен новый съедобный вид грибов

 
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Asociatyvi nuotr. / Baravykai
Asociatyvi nuotr. / Baravykai
ФОТО: Shutterstock nuotr.

В национальном парке Жемайтии, в Бабрунгенском лесу, обнаружен новый вид - боровик золотистый. Это съедобный родственник боровика обыкновенного, в природе произрастающий в лесах Северной Америки, но больше 20 лет назад он уже появился на Куршской косе. В Литве его иногда называют "бальсявичем", в честь егеря, который первым нашел в Литве этот гриб.

В последние годы боровик золотистый появился и в другом регионе Литвы - в Дзукии. А этой осенью боровик золотистый обнаружили и в Жемайтии. Сейчас этот гриб можно встретить в лесах почти всех стран, расположенных у Балтийского моря.

Этот боровик связан с соснами, поэтому встречается в сосновых борах. От других боровиков, произрастающих в Литве он отличается красно-коричневой шляпкой с завернутыми внутрь краями и желтоватой ножкой. Нижняя часть шляпки - желтоватая, а у зрелых грибов - розовато-зеленая. Гриб съедобный. Его кроме того, можно использовать для покраски тканей и ниток.

Грибников в Литве просят не только собирать эти боровики, но и сообщать о местах, где они были найдены в приложении iNaturalist, это необходимо для сбора данных о его распространении.

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