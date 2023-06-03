В здании Вильнюсской Ратуши проходит итальянский праздник

"Вместе праздновать, есть, петь, дискутировать и делиться – это обычное дело для итальянских праздников, поэтому сегодня мы угостим пиццей 700 гостей. Ведь Вильнюсу 700 лет, празднуют все и всегда, присоединяемся и мы", – сказал посол Италии Диего Унгаро.

На первом этаже Ратуши итальянский астронавт Роберто Виттори приглашает осмотреть фотографии Земли, сделанные со спутника, на втором этаже будет несколько зон для дискуссий. В Большом зале литовские и итальянские предприниматели представят итальянские товары.

"Три оркестра, самые известные итальянские автомобили и мотоциклы, мотороллеры Vespa - это лишь часть "гостей" итальянского праздника. Тишины не ждите, поэтому мы просим у соседей извинения за шум, следуя примеру муниципалитета", – шутил посол.

Ведущий праздника Дж.Демарко, пиццей и макаронами угощает шеф-повар М.Коваччи, петь будет Габриэле Гоштаутайте.

Праздник начался в 12 ч. с акробатического полета спортивного самолета над Ратушей.

Программа:

12:00 Открытие (гимны, полет, инаугурация)

12:20 Выступление оркестра Литовской армии

13:30 Прибытие водителей мото/автоклубов

14:00 Шоу приготовления свежих макарон

15:00 Выступление Литовского симфонического духового оркестра

16:15 Выступление Габриэле Гоштаутайте

17:00 Norwegian Seniorkorpset from Drammen

18:30 закрытие Kermesse Italia