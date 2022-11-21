В понедельник кафе посетил фотограф портала и зафиксировал цены. Цены на холодные закуски колеблются в пределах 1,50-4 евро, цены на супы до 1,50, горячие блюда стоят 4,50-6 евро. Комплексный обед стоит 6 евро.

Чтобы привлечь поставщика, правление парламента разрешило продажу алкоголя в здании парламента (не крепче 15 градусов).

Однако в понедельник алкогольных напитков в ассортименте еще не было.

Всего в конкурсе участие принимали 6 компаний. С поставщиком услуг подписан договор на 12 месяцев с возможностью продления договора два раза по 12 месяцев.

Напомним, что с лета в парламенте не было кафе, поскольку истек срок действия договора с прежним поставщиком услуги, а нового найти удалось не сразу.