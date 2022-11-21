В понедельник кафе посетил фотограф портала и зафиксировал цены. Цены на холодные закуски колеблются в пределах 1,50-4 евро, цены на супы до 1,50, горячие блюда стоят 4,50-6 евро. Комплексный обед стоит 6 евро.
Чтобы привлечь поставщика, правление парламента разрешило продажу алкоголя в здании парламента (не крепче 15 градусов).
Однако в понедельник алкогольных напитков в ассортименте еще не было.
Всего в конкурсе участие принимали 6 компаний. С поставщиком услуг подписан договор на 12 месяцев с возможностью продления договора два раза по 12 месяцев.
Напомним, что с лета в парламенте не было кафе, поскольку истек срок действия договора с прежним поставщиком услуги, а нового найти удалось не сразу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Инфляция доказала, что две Литвы все же существуют: разница в зарплатах впечатляет
Инфляция опять напомнила, что существуют две Литвы ,...
Иностранцев удивляет хорошая жизнь литовцев: у вас в руководителях крутая блондинка
Интервью, которые дают литовские политики на разных...
Бизнес ищет работников на время праздников: зарплаты до 1600 евро "на руки"
Как и ежегодно, торговцы и компании, отвечающие за...
Эфир Delfi с историком о Третьей мировой — сценарий будущего или реальность?
Перерастет ли битва за Украину в мировую войну или же...
Международные эксперты: хуже, чем в Литве, налоговой системы в Европе нет
Литва - страна с современной экономикой, которая...