В здании Avia Solutions Groups открыта посвященная Холокосту выставка

Бывший директор Вильнюсской гимназии ORT им. Шолома-Алейхема сказал, что особенно ждет на этой выставке школьников – им хотят передать знания, накопленный опыт, много внимания уделяется теме Холокоста в Литве и в Европе.

Выставка действует до мая и открыта для всех желающих в здании Avia Solutions Groups, по адресу ул. Даряус ир Гирено, 21, Вильнюс.

Шубиц в 1955 г. родился в Израиле, но его история тесно связана с Каунасом. Родители фотохудожника – родившиеся в Каунасе литваки, которые пережили Холокост. Их история и поиски прошлого побудили Шубица вернуться к корням, в Литву и исследовать историю семьи.