В завершении лето показывает свою силу: будет даже 30-градусная жара

Ближайшие выходные обещают пройти без существенных изменений погоды. В субботу и ночью, и днем ​​местами пройдет кратковременный дождь, а в некоторых районах возможны грозы. Ночью и утром местами образуется туман, минимальная температура воздуха достигнет 12-17 градусов, ветер будет слабым, западного, юго-западного направления. Днем он немного усилится, а самая высокая температура достигнет 24-29 градусов, за исключением побережья, где будет ощущаться охлаждающий эффект моря. В воскресенье ожидается аналогичная ситуация – местами освежит кратковременный дождь, возможны грозы, по-прежнему будет тепло. В начале следующей недели местами пройдет небольшой дождь, но преобладает теплая, безветренная погода, поэтому одна - другая капля дождя не помешает вам насладиться летом.