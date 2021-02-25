Насколько обоснованы претензии педагогов к вакцине AstraZeneca? Есть вакцины лучше или хуже? Об этом передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas говорили с врачом Кембриджской университетской больницы Тумасом Бейнортасом, Он подчеркнул, что вакцина AstraZeneca не хуже других.

Бейнортас отметил, что AstraZeneca первой начала клинические исследования, поэтому некоторые вопросы остались без ответа.

"AstraZeneca - это первая компания, которая начала проводить клинические исследования вакцины, были некоторые проблемы. Ведь в начале были некоторые вопросы – не было вовлечено достаточно людей старшего возраста", – сказал врач.

Он предположил, что могли быть отчасти и ошибки при проведении исследования. "Это было первое исследование вакцины от коронавируса во всем мире. Понятно, что на их ошибках, вероятно учились другие компании. Поэтому другим было легче", – сказал Бейнортас.



"В целом - это эффективная вакцина. Мы должны иметь в виду, что когда у нас есть результаты исследования, мы видим, что все исследования проводились с привлечением небольшого количества людей, которые пережили фактор заражения. Эффективность Moderna, Pfizer–BioNTech - около 94%, но во время испытаний было 100–150 случаев заражения. А во время более продолжительных исследований AstraZeneca - свыше 300", – продолжил врач.

Он напомнил, что при использовании вакцины AstraZeneca делается более продолжительный перерыв между первой и второй дозой.

"Последние данные показали, что после первой дозы вакцина AstraZenecа эффективна на 76%, после 2 – 81%, если вакцинацию проводят через 12 недель. Выяснили, что если не выдержать более продолжительный перерыв, скажем 4 недели, то эффективность вакцины будет более низкой", – рассказал медик.

Он признал, что вакцины - Moderna, Pfizer–BioNTech - отличные, но не считает вакцину AstraZenecа хуже.

"Она тоже эффективна", – сказал Бейнортас.

На вопрос о побочных действиях, он отметил, что больше побочных действий бывает после второй дозы Pfizer–BioNTech.

"Мы видим, что после первой дозы AstraZenecа реакция иммунитета более ярко выражена. Это и мышечная боль, и головная боль, и температура и боль в месте укола. Такое бывает больше чем у 1 из 10 людей. После второй дозы побочных действий бываем меньше", – сказал собеседник.

"Люди боятся этой температуры после первой дозы. О второй дозе они не слышат, концентрируются на побочном действии", – продолжил он.

Бейнортас сказал, что он считает все популярные вакцины от коронавируса эффективными.

"Я не могу выделить какую-то. На эту тему можно будет говорить конкретнее, когда будут реальные данные по всему миру", – сказал он.