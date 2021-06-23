У них при себе не было документов, они представились гражданами Ирака и попросили убежища в Литве.
Это уже вторая задержанная в среду группа мигрантов, немного раньше в Зарасайском районе были задержаны четыре иностранца, представившиеся гражданами России чеченского происхождения.
В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 507 нелегальных мигрантов. Это число более чем в шесть раз превышает число задержанных мигрантов за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.
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