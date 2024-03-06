В Зарасайском районе упала ветряная электростанция: треск был ужасный

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Zarasų rajone nuvirtusi vėjo jėgainė
Zarasų rajone nuvirtusi vėjo jėgainė
ФОТО: Skaitytojo nuotr.
В минувшие выходные в Зарасайском районе, около Дусетос, упала ветряная электростанция. Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) указала Delfi, что электростанция принадлежала компании Vejerga, однако представители компании отказываются комментировать ситуацию.

"В ночь с 1 на 2 марта в Падустелисе, рядом с Дусетос (Зарасайский район), упала ветряная электростанция. Живущий рядом человек сказал, что треск был очень сильным. Сказал, что с вечера чувствовалась сильная вибрация", – писал Delfi Миндаугас.

Он поделился фотографиями, на которых видна поврежденная конструкция ветряка.

Фотографиями в фейсбуке поделилась и жительница Дусетос Вилия.

Она писала, что "ночью в тишине прозвучал сильный треск, напоминающий разряд молнии".

ГСРЭ сказала Delfi, что эта ветряная мельница принадлежала компании Vejerga.

"У нас нет информации об инциденте, поэтому рекомендуем обратиться к владельцу ветряной электростанции", – указали ее представители.

С понедельника Delfi до сих пор не удалось связаться с представителями Vejerga ни по телефону, ни по эл. почте. Инцидент не могла прокомментировать и Литовская ассоциация ветряных электростанций.

Похожий случай был зафиксирован в прошлом году в Таурагском районе.

В марте 2022 г. в Аникщайском районе также упала одна из турбин ветряной электростанции.

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