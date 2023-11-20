В Зарасайском районе на территорию Литвы пытались проникнуть 10 нелегальных мигрантов

По данным СОГГ, в субботу сотрудники пограничной заставы Пушкос Вильнюсского пограничного отряда через камеру видеонаблюдения зафиксировали двух лиц, подбежавших к границе со стороны Беларуси.

Надев камуфляжную одежду и закрыв лица масками, мужчины с помощью принесенных инструментов начали разрезать колючую проволоку, а затем защитное ограждение.

Информация из центра наблюдения в пограничной заставе Пушкос была передана сотрудникам СОГГ, патрулировавшим неподалеку от места происшествия. Пока сотрудники спешили на место, вандалы позвали ожидавших неподалеку приведенных ими мигрантов, а сами бежали вглубь свой страны.

По прибытию пограничников один успевший войти на территорию Литвы мигрант бежал назад, а 9 других не прошли через поврежденный белорусами физический барьер. Все 10 нелегальных мигрантов ушли вглубь Беларуси.

Всего в этом году СОГГ зафиксировала 85 попыток намеренно повредить физический барьер, оборудованный на границе с Беларусью. В прошлом году было 467 таких случаев.