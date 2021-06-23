Четверо мигрантов без документов были задержаны ранним утром, они представились гражданами России чеченской национальности. Все они попросили убежища в Литве.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 502 нелегальных мигранта. Это число более чем в шесть раз выше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.

В 2019 году пограничникам попались 46 незаконных мигрантов, в 2018 году – 104.