К установленным охотниками кормушкам приходят кабаны, олени, косули. Но охотник из Саугяй Видас Маурицас, просматривая запись видеокамеры, увидел медведя.
"Как он прошел через всю Литву и нигде не попался никому на глаза? Самый большой вопрос - зачем?", - сказал он, заметив, что раньше в этой местности медведей не наблюдалось.
Через несколько дней медведя в 10 км от первого места заметил житель Швекшны. Он увидел медведя в поле. Медведя сопровождали собаки.
"Медведь не был агрессивен, собаки были рядом, но он ничего с ними не сделал. Я думаю, это бродит один медведь. У него нет постоянного места жительства, возможно, он старается вернуться туда, откуда пришел", - сказал егерь Арунас-Юозас Усялис.
Недалеко от Юдренай медведя видели и клайпедские охотники.
"Конечно, неприятно. Я люблю собирать грибы. Может уйдет куда-нибудь, не останется здесь", - сказала одна жительница Швекшны.
Другой житель тоже признал, что ему боязно.
"Но что поделать, может, они хотят в Литву? Может, в Литве жизнь лучше, чем в Беларуси", - шутил собеседник.
Охотники и егерь считают, что это один и тот же медведь. Жителям они рекомендуют ходить по знакомым местам, а если встретят медведя, вести себя спокойно, медленно отступать, не злить зверя.
"Я думаю, можно смело собирать грибы. У нас не глухие леса, они ухоженные, за ними присматривают, нет таких мест, где медведь может найти спокойное местечко", - сказал Усялис.
Охотники считают, что до осени медведь должен найти себе берлогу, вопрос только - где?
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