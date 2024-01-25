В Западной Литве растет опасность наводнения

 
ELTA
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
Potvynis Klaipėdoje, Danės upė
Potvynis Klaipėdoje, Danės upė
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

Мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас сказал, что после потепления и с началом ливней в Западной Литве снова увеличилась опасность наводнения. По словам мэра, муниципалитет получает жалобы в связи с затоплением дворов, улиц и тротуаров.

"Ситуация плохая. Мы получаем много жалоб жителей, в основном там, где люди живут в низинах, где скапливается влага", – сказал Маркаускас.

"И дворы, и тротуары, и улицы затоплены. Мы ездим чистить трубы, колодцы. Готовим план по реконструкции дождевой канализации", – прибавил он.

По словам мэра, хуже всего дела обстоят в старостве Сяндваре.

Маркаускас сказал, что уровень воды в реках Миния и Дане пока не достиг критического уровня, но муниципалитет с беспокойством ждет наводнения.

"Мы больше всего переживаем из-за наводнений на реках Миния и Дане, где уже были проблемы в ноябре. Пока уровень воды поднимается, но до критической отметки не хватает еще метра. Мы с беспокойством ждем, может ночное похолодание все-таки остановит повышение уровня воды", – заметил мэр.

Однако, по его словам, муниципалитет к такому сценарию готов.

"Муниципалитет готов к критической ситуации. Уже два раза были наводнения, все знают, что делать, приобретены насосы, подготовлены мешки с песком, центр по чрезвычайным ситуациям следит за ситуацией, мы к этому готовы. Но если уровень воды превысит критический, тогда будут проблемы", – сказал Маркаускас.

Напомним, что в ноябре 2023 года из-за сильных ливней в Западной Литве уже фиксировались серьезные наводнения.

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