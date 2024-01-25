В Западной Литве растет опасность наводнения

"Ситуация плохая. Мы получаем много жалоб жителей, в основном там, где люди живут в низинах, где скапливается влага", – сказал Маркаускас.

"И дворы, и тротуары, и улицы затоплены. Мы ездим чистить трубы, колодцы. Готовим план по реконструкции дождевой канализации", – прибавил он.

По словам мэра, хуже всего дела обстоят в старостве Сяндваре.

Маркаускас сказал, что уровень воды в реках Миния и Дане пока не достиг критического уровня, но муниципалитет с беспокойством ждет наводнения.

"Мы больше всего переживаем из-за наводнений на реках Миния и Дане, где уже были проблемы в ноябре. Пока уровень воды поднимается, но до критической отметки не хватает еще метра. Мы с беспокойством ждем, может ночное похолодание все-таки остановит повышение уровня воды", – заметил мэр.

Однако, по его словам, муниципалитет к такому сценарию готов.