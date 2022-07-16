В западной Литве – и град, и вертикальный вихрь

"Небо потемнело, и внезапно сверху посыпались кусочки льда. Я даже подумала, что они выбьют стекло машины. Ощущение не из приятных", – сказала клайпедчанка Эгле Ваупшайте, которая на выходные поехала к озеру Платяляй.
Она выложила в фейсбуке видео и фотографии и согласилась поделиться ими с порталом Delfi.
Однако она прибавила, что это длилось недолго.
"Вскоре небо прояснилось, появилось солнце, и я могла загорать у озера", – улыбнулась девушка.
В Клайпеде сегодня зафиксировали вертикальный вихрь.
"Небо потемнело и стал формироваться вихрь. Я стала снимать это явление. Это длилось недолго – вихрь исчез, остались облака", – рассказала клайпедчанка Моника Вайцюкявичюте и поделилась видео с порталом.
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