В западной Литве – и град, и вертикальный вихрь

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Град и вертикальный вихрь – такие явления были зафиксированы в западной Литве 16 июля. Середина лета, а погода преподносит сюрпризы.
Orai Vakarų Lietuvoje
Orai Vakarų Lietuvoje
© DELFI

"Небо потемнело, и внезапно сверху посыпались кусочки льда. Я даже подумала, что они выбьют стекло машины. Ощущение не из приятных", – сказала клайпедчанка Эгле Ваупшайте, которая на выходные поехала к озеру Платяляй.

Она выложила в фейсбуке видео и фотографии и согласилась поделиться ими с порталом Delfi.


Однако она прибавила, что это длилось недолго.

"Вскоре небо прояснилось, появилось солнце, и я могла загорать у озера", – улыбнулась девушка.

В Клайпеде сегодня зафиксировали вертикальный вихрь.

"Небо потемнело и стал формироваться вихрь. Я стала снимать это явление. Это длилось недолго – вихрь исчез, остались облака", – рассказала клайпедчанка Моника Вайцюкявичюте и поделилась видео с порталом.

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