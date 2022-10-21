Полиция намерена начать расследование по факту жестокого обращения с животным.
Собака была чипирована. Ее хозяева живут в Каунасе. В прошлом году они сообщили о том, что собака пропала.
По данным представителя Таурагского отделения Государственной продовольственно-ветеринарной службы Аушры Стумбрене, вскрытие показало, что собака была жестоко избита – повреждены почти все внутренние органы.
"Это была помесь овчарки, очень красивая собака. Умом трудно понять, как можно так обращаться с животным. Я призываю всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться к нам или в полицию", - сказала Стумбрене.
Это не первый случай жестокого обращения с животными в Литве.
Недавно расследовали случай убийства собаки в деревне Пилес I.
Во всем мире о жестоком обращении с животным в Юрбаркском районе писали в 2009 году, когда один мужчина сбросила собаку по кличке Пипирас с моста через реку Дубиса.
Тогда собаку пытались спасти ветеринары, но тщетно, так как травмы были очень тяжелыми.
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