В Юрбаркском, Лаздийском и Тельшяйском районах начинается отопительный сезон

Как сообщают самоуправления, мэры районов на прошлой неделе подписали указы, согласно которым отопительный сезон 2023-2024 гг. объявляется с 16 октября.

Указывается, что образовательные и медицинские учреждения в Лаздийском и Тельшяйском районах начали отапливать немного раньше.

В Лаздийском районе образовательные, медицинские и социальные учреждения начали отапливать 12 октября, в четверг.

В Тельшяйском районе отопление в образовательных учреждениях было подключено в пятницу, 13 октября, чтобы помещения садиков и школ за выходные начали постепенно нагреваться.