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В среду в Юрбаркском и Кайшядорском районах Литвы были осквернены памятники советским солдатам.
Protestas Zagrebe, Kroatijoje
Protestas Zagrebe, Kroatijoje
© AFP / Scanpix

Представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис сообщил BNS, на мемориальном памятнике погибшим советским солдатам в деревне Пашалтуонис Юрбаркского района, около 11 часов дня была обнаружена надпись Putler Kaput! и свастика.

Между тем в Жасляй, Кайшядорского района, около 11.39 заметили, что краской испачкан мемориал советскому солдату и ограждение.

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Полиция начала расследование об осквернении могилы и публичного памятного места. За это грозит наказание в виде общественных работ, штрафа либо лишения свободы до трех лет.

После того, как на минувшей неделе Россия напала на Украину и начала войну, у посольства России в Вильнюсе был избит дипломат этой страны, на ворота, герб и на тротуар была вылита жидкость неизвестного происхождения.

На территории посольства Беларуси был снят государственный флаг этой страны и вывешен флаг независимой Беларуси и Украины, также была испорчена стена здания посольства.

Кроме того, в Клайпеде краской было забрызгано ограждение Генерального консульства России.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала жителей страны избегать провокаций и непонимания, поскольку это может использоваться вражеской пропагандой, об этом предупредила и Генпрокуратура.

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