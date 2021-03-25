В Юодкранте распустились первые цветы крокусов

"Море" крокусов там растет с каждым годом. В первый год жители посадили 5000 луковиц, а затем два года сажали по больше чем 50 000. Цель - посадить эти весенние цветы на километровом отрезке.

Первые два года члены местной общины сами покупали луковицы на собранные общиной деньги, потом два года получали деньги через разные программы помощи.