В Йонишкском районе рыбак поймал розовую змею: удивлен даже натуралист

Герпетолог Герардас Пашкявичюс, увидев эту фотографии и видео, с трудом поверил в то, что видит.
Рыбак был удивлен своей находкой и обратился за разъяснениями к специалистам.
„Когда я увидел фото и видео, сам опешил“, – сказал Пашкявичюс.
Выяснилось, что это уж обыкновенный, а его необычная окраска вызвана генетической мутацией. Это уж-альбинос.
„Появление такого альбиноса в природе и факт его выживания - это настоящий вызов, ведь такой окрас не маскирует рептилию. Видно, что это молодой уж, возможно, он не достигнет почтенного возраста, но сам факт увидеть в природе змею-альбиноса, это что-то невероятное“, – сказал натуралист.
Змеи - холоднокровные животные, им важно греться на солнце, а вот для альбиноса солнечные ванны как раз представляют опасность, животное может заболеть раком кожи.
Напомним, что в Литве живут змеи трех видов: гадюка, уж обыкновенный и обыкновенная медянка.