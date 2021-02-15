В январе фиксировалось больше дезинформации по теме 13 января. Во внешней политике – армия

Как отмечают специалисты Департамента стратегической коммуникации, в январе были зафиксированы 375 случаев с признаками информационных атaк. По сравнению с предыдущим месяцем интенсивность негативной информации выросла: в декабре фиксировалось 320 случаев.

В январе в источниках, контролируемых Россией и Беларусью, доминировали две основные темы: стремились принизить защищенную во время январских событий 1991 года независимость Литвы, а также позицию Литвы по вопросам внешней политики.

Основными событиями национального и международного значения, вызвавшими информационную деятельность, направленную против Литовского государства, были мероприятия тридцатилетия событий 13 января, поправки к законам по ситуации с белорусским санаторием Belorus в литовском Друскининкай, совместное заявление глав МИД стран Балтии по поводу ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Незамеченным не осталось и внесение российского исполнителя Филиппа Киркорова в список нежелательных в Литве лиц. Внимание также привлекла присяга президента США Джо Байдена.

Основными коммуникационными каналами, которые распространяют негативную информацию, по-прежнему остаются порталы на русском и литовском языках (82%), радио (7%), социальные сети Facebook и YouTube, блоги (8%), телевидение (2%) и официальные страницы (1%).