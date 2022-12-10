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В субботу днем, несмотря на облачность, особых осадков не ожидается. Местами снегом засыпан лед, поэтому будет скользко. Кое-где прогнозируют иней. Днем будет 1-6 градусов мороза.
Šerkšnas Kaune
Šerkšnas Kaune
© R.Tenio nuotr.

В ночь на воскресенье также будет облачно. Местами возможен небольшой снег. Кое-где прогнозируют иней. Ночью будет 3–8, на северо-западе 12 градусов мороза.

В воскресенье днем атмосферное давление будет снижаться , поскольку с юга придет циклон. Днем снег пойдет на юго-востоке. До вечера в южно-восточной части пойдет сильный снег. Днем будет 2-7 градусов мороза.

В понедельник циклон ударит с новой силой. Снег будет идти сильный, ожидается порывистый ветер, метель.

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