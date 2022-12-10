В ночь на воскресенье также будет облачно. Местами возможен небольшой снег. Кое-где прогнозируют иней. Ночью будет 3–8, на северо-западе 12 градусов мороза.

В воскресенье днем атмосферное давление будет снижаться , поскольку с юга придет циклон. Днем снег пойдет на юго-востоке. До вечера в южно-восточной части пойдет сильный снег. Днем будет 2-7 градусов мороза.

В понедельник циклон ударит с новой силой. Снег будет идти сильный, ожидается порывистый ветер, метель.