В выходные ждет контрастная погода: в каком регионе будет теплее всего

Будет дуть слабый южный ветер, но из-за дождя и облачности температура здесь будет подниматься медленно и лишь до 11-13 градусов.
В западной части Литвы будет меньше облаков и чаще можно будет увидеть ясное небо. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура здесь поднимется до 14-16 градусов тепла.
Облака от атмосферного фронта циклона, идущего с запада, достигнут страны в ночь на воскресенье. В западной части Литвы небо будет затянуто облаками, здесь уже во второй половине ночи пойдет дождь. На востоке будет более ясное небо, местами туман. Температура понизится до 3-8 градусов, на побережье - до 9-10 градусов.
В восточных районах возможны небольшие заморозки на поверхности почвы.
В воскресенье атмосферный фронт продолжит свое путешествие по стране. Во многих местах пройдут дожди, преимущественно в западных районах ожидаются кратковременные дожди.
Юго-западный, западный ветер усилится. Температура поднимется только до 10-15 градусов тепла.
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