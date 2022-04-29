В выходные заморозки до -8, перемены прогнозируют на следующей неделе

В субботу ночью облачность будет небольшой, небо прояснится. Во многих районах ожидаются заморозки 0–5 градусов. На поверхности почвы заморозки составят 6–8 градусов, но местами будет выше нуля - 1–3 градуса тепла.

В субботу тепла не будет. После обеда воздух прогреется до 9–14 градусов. Однако день будет солнечный. Особых осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье будет малооблачно, только на юге будет больше облаков. Ночью заморозки до 0–5, на поверхности почвы местами до 8 градусов мороза. Выше нуля (1–4 градуса тепла) ночью будет только на юге и у моря.

В воскресенье днем ясно будет на севере страны, в южных районах облаков будет больше. Там местами возможны небольшие дожди. Днем будет 9–14 градусов тепла.

В ночь на понедельник небольшой дождь возможен лишь местами на востоке.

Будет 1–5 градусов тепла. В воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0–5 градусов. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.