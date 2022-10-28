В выходные вокруг столицы можно будет увидеть колонны военной техники

В сообщении сказано, что в субботу завершаются международные учения, которые проходили на полигоне им. С.Жукаускаса (Швенченский район) и в окрестных районах. В ходе учений отрабатывались оборонительные операции и атаки. В учениях использовали машины пехоты и боевые машины, а также артиллерию, отрабатывали борьбу с беспилотниками и др. маневры.

Учения "Железный волк" проводят ежегодно весной и осенью, чтобы поддержать в форме пехотную бригаду "Железный волк" и входящие в ее состав батальоны. Всего в учениях принимали участие почти 3500 военных и 700 единиц военной техники из 10 стран НАТО и партнеров.