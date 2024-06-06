В выходные в Вильнюсе ждет немало мероприятий, будет ограничено движение

Фестиваль „Ночь культуры“
В 12–15 ч. 6 июля и с 18 ч. 7 июня по 6 ч. 8 июня будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса между ул. Ю.Тумо-Вайжганто и ул. Васарё 16-осёс. В 18–24 ч. 7 июня будет запрещено движение на участке проспекта от ул. А.Якшто до ул. Васарё 16-осёс.
С 18 ч 7 июня до 2 ч. 8 июня будет запрещено движение на ул Вингрю, а 22–24 ч. 7 июня – на ул. Аугустиону, 18–24 ч. 7 июня – на ул. Университето.
Праздничное шествие в Новой Вильне
В 18.30–19 ч. 7 июня состоится праздничное шествие. Его участники пройдут от здания номер 1 на ул. Гедовес по ул. Геровес, Пяргалес, Стяпоно Баторо, Думу до здания номер 5 на ул. Думу.
Во время шествия ненадолго будут останавливать движение.
Старт гонок на электромобилях
7 июня с 6 до 10.30 ч. на участке проспекта Гедиминаса от ул. Йогайлос до ул. А.Якшто состоится церемония старта гонок на электромобилях. Движение на этом участке будет запрещено.
Концерт Leon Somov & Jazzu в парке Вингис
Во время подготовки к концерту Leon Somov & Jazzu в парке Вингис ждут ограничения.
С 8 ч. 7 июня до 22 ч. 8 июня запрещено движение транспорта в парке Вингис со стороны ул. Гележинё Вилко до эстрады. В 16-24 ч. 7 июня на ул. Эйгулю, Бирутес, Гирайтес, Электринес вводят одностороннее движение.
Шествие „За равенство!“
8 июня состоится шествие „За равенство!“. Участники с 14 ч. соберутся на ул. Барборос Радвилайтес и части ул. Майронё от ул. Шв.Миколо до Барборос Радвилайтес. С 16 ч. участники шествия пойдут по ул. Швянтарагё, по проспекту Гедиминаса, по ул. А,Мицкявичаус и Бирутес, по пешеходному мосту в парк Вингис. В шествии могут принимать участие до 10 000 человек.
С 21 ч. 7 июня до 17 ч. 8 июня запрещена стоянка на ул. Барборос Радвилайтес и ул. Майронё от Барборос Радвилайтес до ул. Ужупё.
13–16.30 ч. 8 июня запрещено движение транспорта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё и Майронё от Барборос Радвилайтес до ул. Ужупё.
16.30–17.30 ч. 8 июня запрещено движение транспорта на ул. А.Мицкявичаус и Бирутес от ул. А.Мицкявичаус до С.Монюшкос.
Изменения в движении общественного транспорта
В ночь с 7 на 8 июня в городе будут курсировать ночные автобусы:
101N Саулетекис– ул. Жигиманту – проспект Саванорю – парк Вингис – Фабийонишкес
102N Пилайте – Жверинас– ул. Жигиманту – ул. Майронё – вокзал
103N Сантаришкес – ул. Дидлаукё – ул. Калварию – ул. Пилимо – вокзал – остановка Герои Вилтис
104N Атейтес – ул. Жирмуну – ул. Пилимо – Науининкай
105N Пашилайчай – Шешкине – проспект Конституциёс – ул. Жигиманту – ул. Оланду – Павильнис – ул. Парко
С 23.15 до 00.13 ч., автобусы 101N и 103N будут курсировать по немного другому маршруту. 101N будет останавливаться около парка Вингис (в направлении кольца Саванорю), а 103N на остановке парк Вингис (в направлении центра).
Кроме того, вечером троллейбусы 7 маршрута и автобусы 123 маршрута будут курсировать чаще. На остановке Жверинас (в обоих направлениях) будут останавливаться автобусы 4G маршрута.
8 июня с 13 до 17.30 ч. иначе будут ходить автобусы 10, 11, 33, 89 изменятся их трассы, подробности здесь. В то же время возможны отклонения от расписания транспорта, который едет через проспект Гедиминаса:
1G, 3G, 22, 53, 56, 73, 88, 123 autobusų maršrutų;
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 17 troleibusų maršrutų.
Viešojo transporto eismo judėjimą galite stebėti tiesiogiai, virtualioje švieslentėje: https://bit.ly/VirtualiSvieslente.