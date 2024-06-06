В выходные в Вильнюсе ждет немало мероприятий, будет ограничено движение

Во время шествия ненадолго будут останавливать движение.

В 18.30–19 ч. 7 июня состоится праздничное шествие. Его участники пройдут от здания номер 1 на ул. Гедовес по ул. Геровес, Пяргалес, Стяпоно Баторо, Думу до здания номер 5 на ул. Думу.

С 18 ч 7 июня до 2 ч. 8 июня будет запрещено движение на ул Вингрю, а 22–24 ч. 7 июня – на ул. Аугустиону, 18–24 ч. 7 июня – на ул. Университето.

В 12–15 ч. 6 июля и с 18 ч. 7 июня по 6 ч. 8 июня будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса между ул. Ю.Тумо-Вайжганто и ул. Васарё 16-осёс. В 18–24 ч. 7 июня будет запрещено движение на участке проспекта от ул. А.Якшто до ул. Васарё 16-осёс.

Старт гонок на электромобилях

7 июня с 6 до 10.30 ч. на участке проспекта Гедиминаса от ул. Йогайлос до ул. А.Якшто состоится церемония старта гонок на электромобилях. Движение на этом участке будет запрещено.

Концерт Leon Somov & Jazzu в парке Вингис

Во время подготовки к концерту Leon Somov & Jazzu в парке Вингис ждут ограничения.

С 8 ч. 7 июня до 22 ч. 8 июня запрещено движение транспорта в парке Вингис со стороны ул. Гележинё Вилко до эстрады. В 16-24 ч. 7 июня на ул. Эйгулю, Бирутес, Гирайтес, Электринес вводят одностороннее движение.

Шествие „За равенство!“