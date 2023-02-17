Литовский центр геноцида жителей и сопротивления сообщает, что прощание с Терляцкасом состоится в субботу, 18 февраля, с 10 до 20 ч. в бюро ритуальных услуг Ritualas (I зал, ул. Оланду, 22, Вильнюс) и в воскресенье, 19 февраля с 10 до 15 ч.

Заупокойная служба состоится 18 февраля в 12 ч. в Бернардинском костеле Вильнюса. Похороны состоятся 19 февраля, в 15 ч.

Терляцкаса похоронят на Рокантишкском кладбище, рядом с его супругой Эляной.