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16 февраля ушел из жизни литовский диссидент, политзаключенный, лауреат Премии свободы, основатель Литовской лиги свободы, кавалер ордена Креста Погони Антанас Терляцкас. Ему было 95 лет.
Antanas Terleckas
Antanas Terleckas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Литовский центр геноцида жителей и сопротивления сообщает, что прощание с Терляцкасом состоится в субботу, 18 февраля, с 10 до 20 ч. в бюро ритуальных услуг Ritualas (I зал, ул. Оланду, 22, Вильнюс) и в воскресенье, 19 февраля с 10 до 15 ч.

Заупокойная служба состоится 18 февраля в 12 ч. в Бернардинском костеле Вильнюса. Похороны состоятся 19 февраля, в 15 ч.

Терляцкаса похоронят на Рокантишкском кладбище, рядом с его супругой Эляной.

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