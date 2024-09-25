В выходные в Вильнюсе пройдет осенний праздник „Ходьбы“

Как указывается в сообщении, энтузиастам ходьбы традиционно будет предложено преодолеть трассы длиной 5, 10 и 25 км. Они подходят и для колясок, поэтому принять участие смогут семьи с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями.

Маршрут длиной 10 км пройдет по набережным реки Нерис, а самый длинный маршрут длиной 25 км пройдет через леса Сапегине.

Организаторы мероприятия отмечают, что во время праздника будут ограничения движения транспорта.