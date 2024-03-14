В выходные в Вильнюсе пройдет немало полицейских рейдов, усилят патрулирование у посольства России

Служба охраны госграницы Литвы также готовится к выборам в России – на случай, если проживающие в Литве россияне решат ехать голосовать в Россию.

Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что участники обеих акций решили объединиться и собраться в сквере им. Б.Немцова (вместе может участвовать до 100 человек).

"Разрешения получили физические лица, оба протеста пройдут в то же время – с 11.30 до 13 ч. – в обоих случаях планируется участие до 50 человек", – указал муниципалитет.

Вильнюсский муниципалитет сообщил, что 17 марта планируют две акции протеста, связанных с выборами в России. Одна состоится в сквере им. Б.Немцова ("Полдень против Путина "), вторая – за посольством РФ, у здания 56 на ул. Бирутес (Протест против нарушений прав ЛГБТ в России).

"Будем работать у посольства и в городе. Будет больше полицейских. Полиция также будет дежурить на мероприятиях и митингах", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

"Ситуация известна, к ней готовятся, есть два пункта: Кибартай, Панямуне (...) через них можно попасть в Калининградскую область. Пока нет признаков того, что возможна экстремальная ситуация или какие-то инциденты,но мы готовы", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его словам, нет необходимости в дополнительном укреплении границы, поскольку контроль усилен с начала войны в Украине.

Так называемые президентские выборы в России пройдут 15–17 марта. Нет сомнений в том, что Путин сообщит о том, что был выбран на 6-й срок полномочий.

Глава Национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас заметил, что акцию протеста оппонентов Кремля у посольства могут использовать для провокаций.