Вильнюсцам понравилось кино drive-in, поскольку в таком формате они могут громко выражать свои эмоции, не смущая других зрителей, привозить свою еду.

Эти сеансы проводят в третий раз. До этого на них собиралось до 800 автомобилей.

Этой весной в Вильнюсе покажут 4 фильма. Все они озвучены на литовском языке

Организатор просмотра Kino Zona отмечает, что количество мест ограничено, а на стоянку пускают за 30 минут до начала сеанса.

21 апреля, пятница

20:45 ч. мультфильм для всей семьи "Изумительный Морис" (Amazing Maurice)

23:15 ч. "Клаустрофобы 2: Лига выживших" (Escape room 2: Tournament of Champions)

22 апреля, суббота

20:45 ч. "Кит" (Whale)

23:15 ч. фильм ужасов "Улыбка" (Smile)