Вильнюсцам понравилось кино drive-in, поскольку в таком формате они могут громко выражать свои эмоции, не смущая других зрителей, привозить свою еду.
Эти сеансы проводят в третий раз. До этого на них собиралось до 800 автомобилей.
Этой весной в Вильнюсе покажут 4 фильма. Все они озвучены на литовском языке
Организатор просмотра Kino Zona отмечает, что количество мест ограничено, а на стоянку пускают за 30 минут до начала сеанса.
21 апреля, пятница
20:45 ч. мультфильм для всей семьи "Изумительный Морис" (Amazing Maurice)
23:15 ч. "Клаустрофобы 2: Лига выживших" (Escape room 2: Tournament of Champions)
22 апреля, суббота
20:45 ч. "Кит" (Whale)
23:15 ч. фильм ужасов "Улыбка" (Smile)
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