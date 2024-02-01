В выходные в Сартай состоятся рысистые бега

В этом году состоятся 112-ые рысистые бега, их на озере проводили с XIX века. Начиналось все не с бегов, а с традиционного престольного праздника, на которой съезжались фермеры на санях из разных уголков Литвы. Понемногу такие "съезды" стали обрастать спорами, состязаниями и появились настоящие скачки с легкой коляской (рысистые бега).

В силу разных причин несколько лет до 2024 года скачки не проводили, но в этом году они состоятся. Организаторы заверили, что подготовка идет полным темпом – лед на ипподроме залит, городок готовиться принять многочисленных гостей.

По словам президента Республиканской лиги лошадей рысистых пород Иоанна Керите, традиционные бега на льду в Дусетос – уникальные, не имеющие аналогов в других странах. Это не только приятное для глаз состязание, но и возможность полюбоваться лошадьми рысистых пород, которых в Литве не так и много.

В бегах примут участие лошади из Литвы, Эстонии и Швеции.