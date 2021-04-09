В выходные в Палангу съедутся отдыхающие, которых ждет жесткий контроль

В среднем каждый день в Паланге работают до 4 экипажей, а в выходные будет 12. Полиция будет патрулировать как пешком, так и на мотоциклах, будет наблюдать за ситуацией в ТЦ, следить за возможными частными вечеринками, на помощь придут пограничники.

"Мы услышали мэра Паланги, который сказал, что в эти выходные там ситуация будет непростой из-за снятия ограничений на передвижение. Естественно, что жители Литвы соскучились по морю, Паланге. По тому, сколько номеров забронировано, можно сказать, что движение в сторону Паланги будет", – сказал Пожела.

Он отметил, что основной акцент будет - контроль за общественными пространствами.

Пожела напомнил, что и на остальной территории Литвы будут следить за ситуацией в усадьбах сельского туризма.