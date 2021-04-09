В среднем каждый день в Паланге работают до 4 экипажей, а в выходные будет 12. Полиция будет патрулировать как пешком, так и на мотоциклах, будет наблюдать за ситуацией в ТЦ, следить за возможными частными вечеринками, на помощь придут пограничники.
"Мы услышали мэра Паланги, который сказал, что в эти выходные там ситуация будет непростой из-за снятия ограничений на передвижение. Естественно, что жители Литвы соскучились по морю, Паланге. По тому, сколько номеров забронировано, можно сказать, что движение в сторону Паланги будет", – сказал Пожела.
Он отметил, что основной акцент будет - контроль за общественными пространствами.
Пожела напомнил, что и на остальной территории Литвы будут следить за ситуацией в усадьбах сельского туризма.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве фиксируют скачок смертности на дому: врачи предупреждают, к каким симптомам отнестись серьезно (51)
В прошлом году в Литве был зафиксирован самый высокий...
День в Шальчининкай: вопросы о любви и нелюбви к вакцинам без простых ответов (15)
С началом прививок от коронавируса Шальчининкайский...
В выходные в Палангу съедутся отдыхающие, которых ждет жесткий контроль (1)
Правительство Литвы освободило движение между...
В Вильнюсе пенсионеры атаковали центр вакцинации (76)
Сотни пенсионеров, ждавших вакцинации, массово...
Чаплинскас: если критерии не изменятся, в карантине встретим третью волну осенью (3)
Вирусолог, профессор Саулюс Чаплинскас в передаче...