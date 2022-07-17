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В середине лета в Палангу съехалось множество отдыхающих, которые соскучились по морю и развлечениям.
Sekmadienis Palangoje
Sekmadienis Palangoje
© DELFI / Orestas Gurevičius

В пятницу толпы людей шли на концерт Jessica Shy. В субботу в концертном зале Паланги выступала Джордана Буткуте.

В субботу в Паланге состоялась автогонка на 1006 км.

В воскресенье отдыхающие собрались на ул. Й.Басанавичюса, некоторые ходили к морю.

Погода в Паланге была приятная. В субботу было 18 градусов, а в воскресенье воздух уже прогрелся до 20 градусов.

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