В пятницу толпы людей шли на концерт Jessica Shy. В субботу в концертном зале Паланги выступала Джордана Буткуте.

В субботу в Паланге состоялась автогонка на 1006 км.

В воскресенье отдыхающие собрались на ул. Й.Басанавичюса, некоторые ходили к морю.

Погода в Паланге была приятная. В субботу было 18 градусов, а в воскресенье воздух уже прогрелся до 20 градусов.