В выходные в Литве установится зимняя погода: прогнозируют даже метель

На большей части страны снега будет немного, в Биржайском, Рокишкском, Зарасайском и Игналинском районах выпадут более интенсивные осадки.
Ветер меняет направление и будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 1-5 градусов ниже нуля.
Водителям придется быть осторожнее из-за гололеда.
После отступления атмосферных фронтов в воскресенье лишь в некоторых местах ожидается небольшой снег, образуется гололед. Ветер ночью сменит направление с юго-восточного и станет порывистым.
Температура ночью понизится до 5-10 градусов, на взморье до 2-4 градусов мороза. Днем термометры покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В понедельник через Литву пройдет атмосферный фронт, который снова повысит облачность. Ночью во многих районах будет идти снег, местами он продолжит идти и днем. Юго-восточный ветер останется сильным и порывистым, поэтому во многих местах возможны даже метели. Расслабиться не получится из-за скользких дорог и тротуаров.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 4-9 градусов мороза, на взморье — 1-3 градуса мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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