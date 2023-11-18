В выходные в Литве установится зимняя погода

Возможны небольшие осадки. Днем будет от 2 градусов мороза на северо-востоке до 3 градусов тепла у моря.
В воскресенье ночью Литва останется в зоне действия высокого давления, однако с запада приблизится циклон. Во второй половине ночи местами пройдет небольшой снег. Ночью будет 2–7 градусов мороза. Холоднее будет на востоке, теплее – на Куршской косе.
В воскресенье днем зона низкого давления коснется западной части страны. Местами пройдет небольшой снег. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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