В выходные в Литве установится зимняя погода

 
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Vilniuje pasirodė pirmasis sniegas
Vilniuje pasirodė pirmasis sniegas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В субботу погоду в Литве обусловит юго-западная часть антициклона. По всей Литве прогнозируют прояснения.

Возможны небольшие осадки. Днем будет от 2 градусов мороза на северо-востоке до 3 градусов тепла у моря.

В воскресенье ночью Литва останется в зоне действия высокого давления, однако с запада приблизится циклон. Во второй половине ночи местами пройдет небольшой снег. Ночью будет 2–7 градусов мороза. Холоднее будет на востоке, теплее – на Куршской косе.

В воскресенье днем зона низкого давления коснется западной части страны. Местами пройдет небольшой снег. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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