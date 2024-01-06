В выходные в Литве установится очень холодная погода

Будет дуть северный ветер, скорость ветра 5-10 м/с, в большинстве районов из-за облаков будет выглядывать солнце. Днем будет 4-9, на северо-востоке около 10-12 градусов мороза.
В ночь на воскресенье и в воскресенье днем без осадков, усилится действие антициклона. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, скорость ветра 5-10 м/с. В большинстве районов будет 13-18 градусов, на северо-востоке 19-23 градусов мороза.
Днем также будет по-зимнему холодно, 9-14 градусов мороза, местами 15-17 градусов мороза.
В ночь на понедельник ожидается 14-19 градусов ниже нуля, на северо-востоке 20-25 градусов мороза. Днем будет 11-16, на западе местами 5-10 градусов, особых осадков ни ночью, ни днем не ожидается.