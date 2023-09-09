В выходные в Литве прогнозируют отличную погоду, на следующей неделе ждут приятные новости

В субботу днем прогнозируют небольшую облачность. С севера придет малоактивный фронт, поэтому на севере и северо-востоке возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет без дождя. Во многих районах Литвы небо будет ясным, температура ночью составит 9-14 градусов, на взморье будет 15-17 градусов тепла. Днем без осадков. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. Вероятность осадков невелика.