В выходные в Литве прогнозируют дожди

У моря будет 18-20 градусов тепла. В Жемайтии и на юго-западе дожди будут идти дольше всего, будет всего 16-19 градусов тепла. В южной части Литвы осадков будет меньше, солнце будет выглядывать чаще, воздух прогреется до 19-21 градуса.

В субботу ночью дожди будут идти на западе и на севере страны, особенно интенсивные осадки прогнозируют в Западной Жемайтии и на взморье, местами возможны грозы. Ночью будет 9-14, на косе 16 градусов тепла.

В субботу днем кратковременные ливневые дожди ожидаются во всех регионах страны. Особенно обильные осадки ожидаются в центральных и северных районах. Днем будет всего 16–21 градус тепла.

В воскресенье во многих районах прогнозируют кратковременные осадки, местами с грозами. Ночью более интенсивные дожди возможны на юге страны, днем - на западе. Ночью 7-12, у моря 13-15 градусов тепла, днем будет всего 15-19 градусов выше нуля.

В понедельник над Литвой усилится зона высокого давления. Местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 9–14, днем 17–22 градусов тепла.